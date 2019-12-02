На Урале известный силовик будет консультировать бизнес по вопросам безопасности
Известный силовик, генерал-полковник полиции Николай Овчинников будет консультировать бизнесменов по вопросам защиты от внешних и внутренних угроз, сообщает Znak.
Он был назначен главой комиссии по безопасности предпринимательской деятельности, созданной в Свердловском областном союзе промышленников и предпринимателей (СОСПП).
По словам Овчинникова комиссия будет выявлять системные проблемы в вопросах безопасности предпринимательской деятельности, выстраивать общение между властью и бизнесом, заниматься цифровой безопасностью и другими важными для предпринимателей вопросами.
Кроме того, генерал-полковник добавил, что будет проводиться экспертиза нормативных актов, касающихся обеспечения безопасности предпринимательской деятельности, разрабатываться рекомендации по созданию эффективного взаимодействия между власть и предпринимателями. Также комиссия будет консультировать бизнес по вопросам безопасности.
Николай Овчинников работает в милиции с 1975 года. С 1995 до 2000 года он был главой УВД Екатеринбурга, принимал участие в расследованиях резонансных преступлений. В марте 2000 года он стал депутатом Госдумы. В феврале 2003 года Овчинников стал начальником ГУ по борьбе с организованной преступностью СКМ МВД РФ, а в марте 2006 года указом президента РФ назначен статс-секретарем — заместителем министра внутренних дел России. С февраля 2010 года Овчинников находится в отставке. В 2011 году он стал главной Бюро по борьбе с организованной преступностью на территории СНГ и в том же году указом президента ему было присвоено звание генерал-полковника полиции. В 2014 году он возглавил научно-консультативный совет консалтинговой компании Alliance Legal CG.