На Урале известный силовик будет консультировать бизнес по вопросам безопасности

Николай Овчинников работает в милиции с 1975 года. С 1995 до 2000 года он был главой УВД Екатеринбурга, принимал участие в расследованиях резонансных преступлений. В марте 2000 года он стал депутатом Госдумы. В феврале 2003 года Овчинников стал начальником ГУ по борьбе с организованной преступностью СКМ МВД РФ, а в марте 2006 года указом президента РФ назначен статс-секретарем — заместителем министра внутренних дел России. С февраля 2010 года Овчинников находится в отставке. В 2011 году он стал главной Бюро по борьбе с организованной преступностью на территории СНГ и в том же году указом президента ему было присвоено звание генерал-полковника полиции. В 2014 году он возглавил научно-консультативный совет консалтинговой компании Alliance Legal CG.