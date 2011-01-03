По итогам 2010 года Валентина Исаева вошла в двадцатку рейтинга популярных персон УрФО

С августа Валентина Исаева в рейтинге обычно занимает 22-26 позицию,каждый месяц имя главы Нижнего Тагила упоминается в СМИ от 62 до 75 раз.Самое большое число упоминаний (75, 26 место в рейтинге) пришлось наоктябрь.Как отмечает УралПолит.Ру, в октябреВалентина Исаева приняла участие всовещании губернатора Александра Мишарина с главами муниципалитетов,где доложила об итогах начала отопительного сезона в Нижнем Тагиле.Губернатор отметил, что Нижний Тагил один из первых подключил к теплувсе дома и соцобъекты. Кроме того, в октябре Валентина Исаева объявила отом, что в городе значительно увеличилось количество мест в детскихсадах. Помимо этого в минувшем месяце главой города было принято решениео введении в мэрии дополнительной должности заместителя главы повопросам ЖКХ.