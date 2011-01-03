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По итогам 2010 года Валентина Исаева вошла в двадцатку рейтинга популярных персон УрФО
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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По итогам 2010 года Валентина Исаева вошла в двадцатку рейтинга популярных персон УрФО

3 января 2011, 18:49Политика
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