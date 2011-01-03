По итогам 2010 года Валентина Исаева вошла в двадцатку рейтинга популярных персон УрФО
В 2010 году Валентина Исаева каждый месяц входила во вторую десятку рейтинга PR-активности персон УрФО. Рейтинг, который каждый месяц публикует УралПолит.Ру, отражает популярность политиков, общественных деятелей, бизнесменов УрФО. Рейтинг составляется на основе количества упоминаний в СМИ, которые есть в информационной базе «Яндекс.Новости».
С августа Валентина Исаева в рейтинге обычно занимает 22-26 позицию,каждый месяц имя главы Нижнего Тагила упоминается в СМИ от 62 до 75 раз.Самое большое число упоминаний (75, 26 место в рейтинге) пришлось наоктябрь.Как отмечает УралПолит.Ру, в октябреВалентина Исаева приняла участие всовещании губернатора Александра Мишарина с главами муниципалитетов,где доложила об итогах начала отопительного сезона в Нижнем Тагиле.Губернатор отметил, что Нижний Тагил один из первых подключил к теплувсе дома и соцобъекты. Кроме того, в октябре Валентина Исаева объявила отом, что в городе значительно увеличилось количество мест в детскихсадах. Помимо этого в минувшем месяце главой города было принято решениео введении в мэрии дополнительной должности заместителя главы повопросам ЖКХ.
Также рейтинг тагильского мера значительно поднялся в августе - 65упоминаний в СМИ и 23 место в рейтинге. По мнению экспертовУралПолит.Ру, это может быть связано с тем, что губернатор АлександрМишарин лично похвалил Валентину Исаевуза успехи в подготовкемуниципалитета к новому учебному году. Кроме того, в августе в Тагилесостоялось долгожданное открытие перинатального центра.
В первую десятку рейтинга в 2010 году, как правило, входили губернатор Свердловской области Александр Мишарин, губернатор Челябинскойобласти Михаил Юревич, полномочный представитель Президента РФ вУрФО Николай Винниченко, мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий.
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