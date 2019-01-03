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Логотип появился у министерства промышленности и науки Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Логотип появился у министерства промышленности и науки Свердловской области

Сегодня, 10:03ПолитикаФото: Логотип министерства промышленности и науки Свердловской области
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