Логотип появился у министерства промышленности и науки Свердловской области
Сегодня, 10:03ПолитикаФото: Логотип министерства промышленности и науки Свердловской области
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Сотрудники министерства промышленности и науки Свердловской области разработали логотип для ведомства. Предполагается, что создание логотипа повысит узнаваемость минпрома.
Логотип минпромышленности и науки будет использоваться на официальном сайте ведомства и на информационных материалах.
В центре расположено изображение литейного ковша, из которого льется металл. По краям логотипа изображена микросхема, переходящая в зубчатое колесо. Под ковшом находится атом, в середине которого изображен зеленый камень.
Логотип был утвержден правительством области. Эскиз подготовили сотрудники министерства.
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Как сообщил министр Сергей Пересторонин, который был инициатором разработки логотипа, его создание позволит повысить узнаваемость ведомства. По сообщению «Облгазеты», другие региональные министерства не планируют разрабатывать собственные логотипы.
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