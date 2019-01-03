Логотип появился у министерства промышленности и науки Свердловской области

Логотип минпромышленности и науки будет использоваться на официальном сайте ведомства и на информационных материалах.

В центре расположено изображение литейного ковша, из которого льется металл. По краям логотипа изображена микросхема, переходящая в зубчатое колесо. Под ковшом находится атом, в середине которого изображен зеленый камень.

Логотип был утвержден правительством области. Эскиз подготовили сотрудники министерства.