Мишарин предложил федерации забрать в собственность часть свердловских автотрасс

Кроме того, губернатор предложил министру рассмотреть возможность передачи части региональных автомобильных трасс в федеральную собственность. Речь идет об обходе Екатеринбурга и дороге в Ханты-Мансийск. Александр Мишарин инициировал решение проблемы строительства Евроазиатского международного транспортно-логистического центра. Его начали возводить в Екатеринбурге в районе Сортировки. Однако сейчас проект без движения, на его реализацию необходимо привлечь как федеральные средства, так и деньги частных инвесторов.