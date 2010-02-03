Мишарин предложил федерации забрать в собственность часть свердловских автотрасс
3 февраля 2010, 18:12ПолитикаArtem
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Привлечение средств в Свердловскую область для поддержания в нормальном состоянии дорог обсудил губернатор Александр Мишарин с министром транспорта России Игорем Левитиным.
Кроме того, губернатор предложил министру рассмотреть возможность передачи части региональных автомобильных трасс в федеральную собственность. Речь идет об обходе Екатеринбурга и дороге в Ханты-Мансийск. Александр Мишарин инициировал решение проблемы строительства Евроазиатского международного транспортно-логистического центра. Его начали возводить в Екатеринбурге в районе Сортировки. Однако сейчас проект без движения, на его реализацию необходимо привлечь как федеральные средства, так и деньги частных инвесторов.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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