Больше половины россиян поддерживают политику властей в отношении Украины

Россияне все еще интересуются событиями на Украине. Количество заинтересованных граждан составляет 67%.

Внешнеполитический курс последних 2 лет в отношении Украины поддерживает 64% граждан.

Почти 30% россиян заявляют о желании экономической и политической изоляции Украины. О восстановлении экономических связей и противодействию политическому курсу заявили 28% опрошенных. Возвращения всех сфер взаимодействия с Украиной желают 25% граждан.

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос 23 и 24 января 2016 года. В опросе принимали участие 1600 жителей страны из 130 населенных пунктов в 46 регионах.