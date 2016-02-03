Больше половины россиян поддерживают политику властей в отношении Украины
3 февраля 2016, 17:55Политика
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Об этом говорят итоги опроса ВЦИОМ.
Россияне все еще интересуются событиями на Украине. Количество заинтересованных граждан составляет 67%.
Внешнеполитический курс последних 2 лет в отношении Украины поддерживает 64% граждан.
Почти 30% россиян заявляют о желании экономической и политической изоляции Украины. О восстановлении экономических связей и противодействию политическому курсу заявили 28% опрошенных. Возвращения всех сфер взаимодействия с Украиной желают 25% граждан.
Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос 23 и 24 января 2016 года. В опросе принимали участие 1600 жителей страны из 130 населенных пунктов в 46 регионах.
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