Илья «надо меньше питаться» Гаффнер покинул пост главы комитета агрополитики

Впервые свое намерение Гаффнер высказал в декабре 2015 года. Окончательное решение о смене главы будет принято на следующей неделе. Пока же Илья Гаффнер фактически занимает этот пост.

Причиной намерения ухода с поста сам Гаффнер называет необходимость решения проблем личного характера, которые уже не терпят отлагательства. Они назрели давно и принять решение об уходе стоило раньше. Но поддержка избирателей, их просьбы остаться, сделали свое дело. В своих силах в качестве главы комитета Гаффнер уверен. В момент прихода на пост председателя он организовал комитет, принял и распределил бюджет. Была проведена нелегкая и объемная работа, достигнуты определенные результаты.

В прошлом году в СМИ и обществе имя Гаффнера не раз громко прозвучало. Решением финансовых проблем в кризис для населения от него стало предложение «поменьше питаться», что вызвало бурную критику. Кроме того, сын председателя комитета подозревается в краже, что тоже дало резонанс в обществе относительно его личности. Огромные долги, иск в суд от Россельхозбанка негативно сказались на его репутации.

На пост нового главы аграрного комитета Гаффнером предложена кандидатура Елены Тресковой. Все члены комитета единогласно ее поддержали. Елена Трескова имеет заслуги и награды на областном уровне в сельскохозяйственной отрасли. Зарекомендовала себя как профессионал в отрасли и компетентный депутат.

Сама Трескова от каких либо комментариев пока отказывается, так как фактически на пост председателя аграрного комитета она еще не вступила и говорить что-либо еще рано.