В Свердловской области назначен новый министр экономики и территориального развития

Должность главы ведомства освободилась в январе 2019 года, когда экс-министр Александр Ковальчик стал первым вице-мэром Екатеринбурга.

Денис Мамонтов работает в органах муниципальной и государственной власти более 20 лет. С 2007 по 2012 год был первым заместителем главы администрации Советского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. После возглавлял департамент лесного комплекса Тюменской области. С 2015 года занимал должность первого заместителя главы города Мегион.