В Свердловской области назначен новый министр экономики и территориального развития
Сегодня, 17:25ПолитикаФото: администрация Мегиона
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Указом губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева должность министра экономики и территориального развития занял Денис Мамонтов, сообщается на официальном сайте правительства региона.
Должность главы ведомства освободилась в январе 2019 года, когда экс-министр Александр Ковальчик стал первым вице-мэром Екатеринбурга.
Денис Мамонтов работает в органах муниципальной и государственной власти более 20 лет. С 2007 по 2012 год был первым заместителем главы администрации Советского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. После возглавлял департамент лесного комплекса Тюменской области. С 2015 года занимал должность первого заместителя главы города Мегион.
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