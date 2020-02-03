ВЦИОМ: более 90% россиян одобрили социальные поправки в Конституцию
Более 90% россиян, согласно данным опроса ВЦИОМ, поддержали поправки в Конституцию, касающиеся индексации пенсий и фиксации МРОТ.
91% опрошенных поддержал идею закрепить в Конституции обязательную индексацию пособий и пенсий, 90% поддержали идею зафиксировать МРОТ не ниже прожиточного минимума. 87% респондентов положительно оценили идею увеличить ценз оседлости для кандидатов в президенты с 10 до 25 лет, предложение о проверки Конституционным судом законопроектов на предмет соответствия закону по запросу лидера страны поддержали 81% опрошенных.
Менее положительно приняли инициативу дать Госдуме право утверждать председателя правительства, вице-премьеров и министров (61% «за»). 62% одобрили расширение полномочий Совета Федерации.
В целом 79% опрошенных заявили, что поправки в Конституцию необходимы, 16% респондентов не сочли их важными и 5% затруднились с ответом.
Опрос был проведен 24 января по средствам телефонии. В нем приняли участие 1,6 тысячи респондентов.