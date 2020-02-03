ВЦИОМ: более 90% россиян одобрили социальные поправки в Конституцию

91% опрошенных поддержал идею закрепить в Конституции обязательную индексацию пособий и пенсий, 90% поддержали идею зафиксировать МРОТ не ниже прожиточного минимума. 87% респондентов положительно оценили идею увеличить ценз оседлости для кандидатов в президенты с 10 до 25 лет, предложение о проверки Конституционным судом законопроектов на предмет соответствия закону по запросу лидера страны поддержали 81% опрошенных.