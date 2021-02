Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков заявил коллективу, что уходит в отставку.

Охлопков отметил, что данное решение он принял в связи с выслугой лет, сообщает Е1 со ссылкой на источник в силовых структурах. Однако другая информация гласит, что инициатором кадровых перестановок стал генрокурор РФ Игорь Краснов. Предполагается, что врио прокурора Свердловской области станет первый заместитель Охлопкова Владимир Маленьких, а после пост займет Сергей Филипенко. На данный момент он является прокурором Саратовской области.

