В Екатеринбурге комиссия конкурса на пост главы города выбрала трех кандидатов.

В Екатеринбурге в онлайн-формате прошел конкурс по отбору кандидатов на пост главы города. В результате комиссия выбрала трех претендентов: Главу Ленинского района Екатеринбурга Дмитрия Ноженко;

Исполняющего обязанности главы Екатеринбурга Алексея Орлова;

Депутата ЗакСо Свердловской области Михаила Зубарева. Конкурс был признан состоявшимся. Кандидатов обязаны уведомить в письменной форме в течение пяти дней с момента принятия решения. Напомним, на пост главы Екатеринбурга заявилось 44 человека. 22 из них подали заявку в последний день приема — 22 января. Выборы пройдут 9 февраля. В Екатеринбурге заверишлся сбор заявок на должность главы города

