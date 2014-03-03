Семь стран G8 приостанавливают подготовку к саммиту в Сочи
3 марта 2014, 09:00ПолитикаЕвгения
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Семь стран «большой восьмерки» в совместном заявлении осудили позицию России по Украине и объявили, что приостанавливают участие в подготовке к саммиту в Сочи, сообщает «Интерфакс».
Мы отмечаем, что действия России на Украине противоречат принципам и ценностям, на основе которых функционируют G7 и G8. В связи с этим мы решили на время прекратить участие в деятельности, направленной на подготовку к запланированному на июнь саммиту в Сочи, до тех пор, пока обстановка не позволит «восьмерке» вести значимые дискуссии говорится в заявлении, распространенном Белым домом в понедельник.
Под заявлением подписались лидеры Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США, а также Европейского совета и Еврокомиссии.
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