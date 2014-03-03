Семь стран G8 приостанавливают подготовку к саммиту в Сочи

Мы отмечаем, что действия России на Украине противоречат принципам и ценностям, на основе которых функционируют G7 и G8. В связи с этим мы решили на время прекратить участие в деятельности, направленной на подготовку к запланированному на июнь саммиту в Сочи, до тех пор, пока обстановка не позволит «восьмерке» вести значимые дискуссии говорится в заявлении, распространенном Белым домом в понедельник.