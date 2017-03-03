6 лет тюрьмы грозит главе районной администрации в Екатеринбурге за взятку
3 марта 2017, 08:00Политика
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В столице Урала продолжают расследование в отношении главы администрации Верх-Исетского района. Чиновнику было предъявлено официальное обвинение, передает пресс-служба СК РФ по региону.
Сюжеты: Екатеринбург
Напомним, Александр Бреденко на рабочем месте принял взятку от ИП в размере 150 тысяч рублей. Денежное вознаграждение должно было обеспечить покровительство главы администрации для компании, выполняющей работы в сфере санитарного обслуживания.
Чиновнику за коррупционное преступление грозит до 6 лет тюрьмы.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей