Путин на концерте в Москве призвал россиян сделать XXI век веком «наших ярких побед»

Путин сказал, что россиянам нужно сделать все, чтобы «наши дети и внуки были счастливы», а XXI век должен стать веком наших «ярких побед».

За нас и кроме нас этого не сделает никто. Но если мы это сделаем, то ближайшие десятилетия, весь XXI век пройдет под знаком наших ярких побед, - сказал В. Путин.

Как сообщает Интерфакс, завоевавшие золото на Олимпийских играх хоккеисты присутствовали на концерте. Путин напомнил, что весь мир видел, как после своей победы они пели гимн России.

Но почему-то мы не слышали музыки. Давайте сделаем это вместе под музыку нашего национального гимна. Поехали! - сказал президент.