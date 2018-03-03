Путин на концерте в Москве призвал россиян сделать XXI век веком «наших ярких побед»

В Москве 1 марта состоялся концерт «За сильную Россию». На нем выступил с речью Владимир Путин.

Путин сказал, что россиянам нужно сделать все, чтобы «наши дети и внуки были счастливы», а XXI век должен стать веком наших «ярких побед».





За нас и кроме нас этого не сделает никто. Но если мы это сделаем, то ближайшие десятилетия, весь XXI век пройдет под знаком наших ярких побед, - сказал В. Путин.

Как сообщает Интерфакс, завоевавшие золото на Олимпийских играх хоккеисты присутствовали на концерте. Путин напомнил, что весь мир видел, как после своей победы они пели гимн России.

