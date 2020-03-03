Мэрия объявила о начале строительства моста через Тагильский пруд

Директор «ТДС» Игорь Васильев сообщил, что с генподрядчиком были достигнуты все договорённости.

Руководством города и области была проделана колоссальная предварительная работа, которая позволит местным предприятиям принять самое активное участие в этой стройке. Для «Тагилдорстроя» работать над реализацией проекта не только выгодно, но и престижно. Кроме этого, для нас является честью реализовать многолетнюю мечту тагильчан, сказал Игорь Васильев.

Компания приступает к расчистке территории, ведущей к будущему мосту со стороны Гальянки. «Тагилдорстрой» будет проводить работы по обустройству подъездов и подходов к объекту, по прокладке инженерных сетей, ливневой канализации и очистных сооружений. Кроме того, организация проведёт благоустройство территории.

По словам главы города Владислава Пинаева, согласно условиям контракта, основные строительные работа должны проводить тагильские компании, в чём он видит только плюсы.

Я благодарен руководителям «АльмакорГруп», за то, что ими принято правильное решение по выбору субподрядных организаций, отметил Владислав Пинаев.

Предположительно в строительстве моста также примет участие другая тагильская компания «УБТ-сервис».