Новым депутатом парламента Свердловской области станет Виталий Крупин

Заседание комиссии состоится 3 марта в 16.00. Оно пройдет в очном формате, там будут рассматривать данный вопрос, сообщила Ура.ру председателя облизбиркома Анна Абсалямова.
Также инсайдер в свердловском Заксобрании рассказал, что Крупину, скорее всего, отдадут место Петра Соколюка, который занял пост председателя бюджетного комитета.
Напомним, решение об избрании кандидатом на должность депутата ЗакСо Свердловской области Виталия Крупина было принято 24 февраля на заседании партии «Единая Россия».