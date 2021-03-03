Под санкции США попал институт Минобороны в Екатеринбурге

Под санкции США попал институт Минобороны в Екатеринбурге

Сегодня, 12:34ПолитикаФото: pixabay.com
Институт Минобороны в Екатеринбурге попал под санкции США.

Они были введены 2 марта в отношении некоторых предприятий России. В список, который опубликовал Госдепартаментом США, также попал научный институт, расположенный в Екатеринбурге.

Помимо 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны в столице Урала под санкции попали еще пять научных центров и институтов в разных городах России. Отмечается, что санкции будут действовать минимум год. В список включены организации, которые по версии властей США могут быть причастны к разработке химического оружия.

Напомним, Евросоюз также ввел санкции в отношении некоторых российских чиновников, это связано с арестом Алексея Навального.

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Екатеринбург
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