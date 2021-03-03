Под санкции США попал институт Минобороны в Екатеринбурге

Помимо 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны в столице Урала под санкции попали еще пять научных центров и институтов в разных городах России. Отмечается, что санкции будут действовать минимум год. В список включены организации, которые по версии властей США могут быть причастны к разработке химического оружия.