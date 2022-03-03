Полпред по УрФО Владимир Якушев оказался в санкционном списке Канады

Также в этот список внесены президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин, министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров и другие, пишет РИА «Новости».
Ранее полпред президента уже комментировал санкции, которые вводятся странами запада.
Страна, по словам Якушева, сталкивается со сложным вызовом. Однако он уверен, что она справится с санкциями и любыми условиями.
Российская экономика и общество научились жить в условиях внешнего давления. Главное сейчас — сплоченность, мобилизация всех средств и ресурсов, профессиональный труд каждого на своем месте. И, конечно, взаимная поддержка, умение подставить плечо в трудную минуту, сказал он.
Напомним, военная операция на Украине стартовала 24 февраля. О ней заявил президент РФ Владимир Путин. На фоне этого страны ЕС начали вводить санкции в отношении российских банков, компаний, а также различных сфер экономики.