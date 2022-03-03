Полпред по УрФО Владимир Якушев оказался в санкционном списке Канады

Полпред по УрФО Владимир Якушев оказался в санкционном списке Канады
Полпред по УрФО Владимир Якушев оказался в санкционном списке Канады
3 марта, 14:03ПолитикаФото: сайт полпредства президента в УрФО
В новый санкционный список Канады попал полпред президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев.

Также в этот список внесены президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин, министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров и другие, пишет РИА «Новости».

Ранее полпред президента уже комментировал санкции, которые вводятся странами запада.

Страна, по словам Якушева, сталкивается со сложным вызовом. Однако он уверен, что она справится с санкциями и любыми условиями.

Российская экономика и общество научились жить в условиях внешнего давления. Главное сейчас — сплоченность, мобилизация всех средств и ресурсов, профессиональный труд каждого на своем месте. И, конечно, взаимная поддержка, умение подставить плечо в трудную минуту, сказал он.

Напомним, военная операция на Украине стартовала 24 февраля. О ней заявил президент РФ Владимир Путин. На фоне этого страны ЕС начали вводить санкции в отношении российских банков, компаний, а также различных сфер экономики.

Сюжеты:
Операция на Украине
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