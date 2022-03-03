Полпред по УрФО Владимир Якушев оказался в санкционном списке Канады

Российская экономика и общество научились жить в условиях внешнего давления. Главное сейчас — сплоченность, мобилизация всех средств и ресурсов, профессиональный труд каждого на своем месте. И, конечно, взаимная поддержка, умение подставить плечо в трудную минуту, сказал он.