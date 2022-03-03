Праймериз в Нижнем Тагиле пройдет с 23 по 29 мая

Единороссы определились с датами, когда будет проходить предварительное голосование за кандидатов, претендующих стать представителями партии на осенних выборах 2022 года.

Праймериз «Единой России» в Нижнем Тагиле пройдет с 23 по 29 мая, заявил Владислав Пинаев: Выбирать, кого партия выдвинет в качестве своих кандидатов, смогут все избиратели города. Регистрация «кандидатов в кандидаты» начнется в ближайшее время — о ее начале, необходимых документах мы сообщим дополнительно. На заседании местного политсовета 2 марта присутствовал также глава свердловских единороссов Евгений Куйвашев. В 2022 году тагильчанам предстоит проголосовать на выборах за губернатора Свердловской области, а также определить 25 народных избранников, которые войдут в новый состав городской Думы Нижнего Тагила. Ранее депутатов было 28, но недавние изменения в уставе города сократили число нардепов и сменили систему выборов со смешанной на мажоритарную.

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