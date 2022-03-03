Россия и Украина договорились о создании гуманитарных коридоров

С таким заявлением Мединский обратился к журналистам по окончанию переговоров в Беловежской пуще в четверг, 3 марта. По словам представителя российской делегации, сторонам конфликта удалось достигнуть соглашения по формату режима гуманитарных коридоров.
Главный вопрос, который решили сегодня, — это вопрос спасения людей, гражданских лиц, которые оказались в зоне боевых столкновений. Поэтому стороны — представители Министерства обороны РФ, Министерства обороны Украины — договорились о формате режима поддержания гуманитарных коридоров для выхода гражданского населения, возможном временном прекращении боевых действий в секторе гуманитарного коридора на период выхода гражданского населения. Я считаю, что это существенный прогресс, заявил Мединский журналистам.
Помощник президента поделился, что ожидается третий этап переговоров по конфликту на Донбассе.