Россия и Украина договорились о создании гуманитарных коридоров

Россия и Украина договорились о создании гуманитарных коридоров
Россия и Украина договорились о создании гуманитарных коридоров
3 марта, 23:28ПолитикаФото: pixabay
Владимир Мединский, помощник президента России Путина, возглавляющий делегацию РФ на переговорах с Украиной, заявил о прогрессе в решении вопроса гуманитарных коридоров. На это время стороны готовы временно прекращать боевые действия.

С таким заявлением Мединский обратился к журналистам по окончанию переговоров в Беловежской пуще в четверг, 3 марта. По словам представителя российской делегации, сторонам конфликта удалось достигнуть соглашения по формату режима гуманитарных коридоров.

Главный вопрос, который решили сегодня, — это вопрос спасения людей, гражданских лиц, которые оказались в зоне боевых столкновений. Поэтому стороны — представители Министерства обороны РФ, Министерства обороны Украины — договорились о формате режима поддержания гуманитарных коридоров для выхода гражданского населения, возможном временном прекращении боевых действий в секторе гуманитарного коридора на период выхода гражданского населения. Я считаю, что это существенный прогресс, заявил Мединский журналистам.

Помощник президента поделился, что ожидается третий этап переговоров по конфликту на Донбассе.

Сюжеты:
Операция на Украине
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