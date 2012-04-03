Известна предварительная дата выборов главы Нижнего Тагила

Как сообщили АПИ в облизбиркоме, выборы могут состояться 14 октября.Так, мэров будут выбирать в Нижнем Тагиле, Новоуральске, Алапаевске,Арамили, Каменском городском округе.

Как сообщает свердловская областная Избирательная комиссия, решения оназначении выборов в муниципалитетах будут приниматься с 15 по 25 июля2012 года.