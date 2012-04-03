Рабочее движение Нижнего Тагила расширяет географию
3 апреля 2012, 15:06ПолитикаОльга
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В конце марта региональные отделения движения «В защиту человека труда» были созданы в Курганской, Тюменской, Челябинской областях. Теперь на очереди — северные регионы УрФО.
Как сообщили АПИ в пресс-службе свердловской федерации профсоюзов, 5апреля учредительное собрание пройдет в Салехарде, а 13 апреля — вХанты-Мансийске.
Напомним, руководителем свердловскогорегионального отделения был избран начальник цеха УВЗ Игорь Холманских.По его словам, движение будет участвовать в выборах мэра Нижнего Тагила.
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