Россиянам хотят упростить принятие украинского гражданства

Речь идет о тех, что отказывается от российского гражданства в знак протеста против присоединения Крыма к составу Российской Федерации, сообщает lenta.ru.

Так, желающим не нужно будет проживать на территории Украины в течение длительного времени, не нужно будет разрешение на эмиграцию. Также вовсе не обязательно знание государственного языка, однако, уточняется, что на протяжении двух лет после приобретения гражданства человек должен изучить язык в объеме, достаточном для понимания и общения.