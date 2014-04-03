Россиянам хотят упростить принятие украинского гражданства
3 апреля 2014, 10:30Политика
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Данный законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде. В пояснительной записке сообщается, что принятие этого документа позволит определенной категории граждан РФ приобретать гражданство по упрощенной процедуре.
Речь идет о тех, что отказывается от российского гражданства в знак протеста против присоединения Крыма к составу Российской Федерации, сообщает lenta.ru.
Так, желающим не нужно будет проживать на территории Украины в течение длительного времени, не нужно будет разрешение на эмиграцию. Также вовсе не обязательно знание государственного языка, однако, уточняется, что на протяжении двух лет после приобретения гражданства человек должен изучить язык в объеме, достаточном для понимания и общения.
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