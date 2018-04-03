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Митинг за прямые выборы мэра прошел 2 апреля в Екатеринбурге (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Митинг за прямые выборы мэра прошел 2 апреля в Екатеринбурге (ФОТО)

3 апреля, 10:25Политика
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