Митинг за прямые выборы мэра прошел 2 апреля в Екатеринбурге (ФОТО)

Мероприятие собрало около 1,7 тыс. человек.





На митинге присутствовал действующий мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.





Митингующие требовали вернуть жителям города право на избрание мэра, а также отставки Евгения Куйвашева, который поддержал отмену прямых выборов, сообщает «Наша Газета».



20 марта гордумой Екатеринбурга было отклонено обращение о прямых выборах мэра города.





Фото: «Наша Газета» и Znak