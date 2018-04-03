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Новости Нижнего Тагила

Митинг за прямые выборы мэра прошел 2 апреля в Екатеринбурге (ФОТО)

3 апреля 2018, 10:25Добавить новость
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2 апреля 2018 года прошел митинг, организованный в Екатеринбурге для возвращения прямых выборов мэра города.

Мероприятие собрало около 1,7 тыс. человек.

На митинге присутствовал действующий мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

Митингующие требовали вернуть жителям города право на избрание мэра, а также отставки Евгения Куйвашева, который поддержал отмену прямых выборов, сообщает «Наша Газета».

20 марта гордумой Екатеринбурга было отклонено обращение о прямых выборах мэра города.

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Фото: «Наша Газета» и Znak

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