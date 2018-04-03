Митинг за прямые выборы мэра прошел 2 апреля в Екатеринбурге (ФОТО)

2 апреля 2018 года прошел митинг, организованный в Екатеринбурге для возвращения прямых выборов мэра города.
Мероприятие собрало около 1,7 тыс. человек.
На митинге присутствовал действующий мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.
Митингующие требовали вернуть жителям города право на избрание мэра, а также отставки Евгения Куйвашева, который поддержал отмену прямых выборов, сообщает «Наша Газета».
20 марта гордумой Екатеринбурга было отклонено обращение о прямых выборах мэра города.
Фото: «Наша Газета» и Znak