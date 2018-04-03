Прямые выбора мэра отменены в Екатеринбурге (ВИДЕО)

За отмену выборов проголосовали 42 депутата, возразили 4. Согласно законопроекту, теперь глава города будет выбираться на конкурсной основе.

С докладом по законопроекту выступил руководитель администрации губернатора Владимир Тунгусов. Среди аргументов докладчика прозвучали тезисы об экономии средств на выборах, обеспечении главы города всеми необходимыми полномочиями, а также о более качественным контроле над хозяйственными работами. Возглавлять город будут профессионалы, а не политики.

Мэр Евгений Ройзман последним выступил на заседании. Он сказал, что убедительные аргументы в пользу отмены выборов мэра так и не были названы.

Если вы примете закон — он будет восприниматься как сомнение в умственных способностях жителей Екатеринбурга, как недоверие жителям Екатеринбурга, и это будет выглядеть как оскорбление жителей Екатеринбурга подводит итог Ройзман.