Владельцы ТЦ будут обязаны размещать детские комнаты и кинотеатры на первых этажах

Разработкой нововведения занимаются при комитете безопасности и противодействию коррупции в Государственной думе РФ.



Планируется, что разработка концепции завершится в весеннюю сессию. Само нововведение вступит в силу уже в 2018 году, что заставит торговые центры немедленно приступить к переделке, передаёт «ТАСС».





Уголовная ответственность за некачественные и опасные услуги будет усилена, сообщили в Госдуме.



Причиной к тотальной проработке законодательства стала трагедия, произошедшая в Кемерово. При пожаре в торговом центре погибли 64 человека, 41 из которых – дети. Сейчас против владельцев «Зимней вишни» и обслуживающих ТЦ организаций возбудили уголовное производство.