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Новости Нижнего Тагила

Владельцы ТЦ будут обязаны размещать детские комнаты и кинотеатры на первых этажах

3 апреля 2018, 09:00Добавить новость
Владельцы торгово-развлекательных центров в России будут обязаны размещать детские комплексы, а также кинотеатры на первых этажах строений. Об изменении, которое вступит в силу уже в этом году, объявили в Госдуме РФ.

Разработкой нововведения занимаются при комитете безопасности и противодействию коррупции в Государственной думе РФ.

Планируется, что разработка концепции завершится в весеннюю сессию. Само нововведение вступит в силу уже в 2018 году, что заставит торговые центры немедленно приступить к переделке, передаёт «ТАСС».

Уголовная ответственность за некачественные и опасные услуги будет усилена, сообщили в Госдуме.


Причиной к тотальной проработке законодательства стала трагедия, произошедшая в Кемерово. При пожаре в торговом центре погибли 64 человека, 41 из которых – дети. Сейчас против владельцев «Зимней вишни» и обслуживающих ТЦ организаций возбудили уголовное производство.

 
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