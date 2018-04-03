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Владельцы ТЦ будут обязаны размещать детские комнаты и кинотеатры на первых этажах
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Владельцы ТЦ будут обязаны размещать детские комнаты и кинотеатры на первых этажах

3 апреля, 09:00Политика
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