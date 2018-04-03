Владельцы ТЦ будут обязаны размещать детские комнаты и кинотеатры на первых этажах
3 апреля, 09:00Политика
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Владельцы торгово-развлекательных центров в России будут обязаны размещать детские комплексы, а также кинотеатры на первых этажах строений. Об изменении, которое вступит в силу уже в этом году, объявили в Госдуме РФ.
Разработкой нововведения занимаются при комитете безопасности и противодействию коррупции в Государственной думе РФ.
Планируется, что разработка концепции завершится в весеннюю сессию. Само нововведение вступит в силу уже в 2018 году, что заставит торговые центры немедленно приступить к переделке, передаёт «ТАСС».
Уголовная ответственность за некачественные и опасные услуги будет усилена, сообщили в Госдуме.
Причиной к тотальной проработке законодательства стала трагедия, произошедшая в Кемерово. При пожаре в торговом центре погибли 64 человека, 41 из которых – дети. Сейчас против владельцев «Зимней вишни» и обслуживающих ТЦ организаций возбудили уголовное производство.
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