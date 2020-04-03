В Кировской области по подозрению во взяточничестве задержан вице-губернатор
Сегодня, 15:19ПолитикаФото: правительство Кировской области
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Вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба УФСБ по региону.
Как сообщает ведомство, в 2018 году вице-губернатор организовал преступную группу, которая занималась вымогательством денег у бизнесменов. Для этого он устроил доверенных лиц на нужные места в ведомствах и министерствах. Преступная группа наладила систему получения взяток от граждан и организаций за заключение договоров на продажу древесины с областным учреждением «Кировгослесхоз».
Плитко подозревают в получении взятки в размере 3,4 миллиона рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, а также избрании меры пресечения на время следствия.
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