В Кировской области по подозрению во взяточничестве задержан вице-губернатор

Как сообщает ведомство, в 2018 году вице-губернатор организовал преступную группу, которая занималась вымогательством денег у бизнесменов. Для этого он устроил доверенных лиц на нужные места в ведомствах и министерствах. Преступная группа наладила систему получения взяток от граждан и организаций за заключение договоров на продажу древесины с областным учреждением «Кировгослесхоз».