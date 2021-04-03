Больше сотни тополей вырубят на улицах Нижнего Тагила для реконструкции дорог

Больше сотни тополей вырубят на улицах Нижнего Тагила для реконструкции дорог
Сегодня, 14:46ПолитикаФото: Евгения Гаева
Этим летом больше сотни тополей вырубят на улицах Нижнего Тагила для реконструкции автомобильных дорог. Также в администрации начали выдавать разрешения на ликвидацию аварийных деревьев.

Администрация Нижнего Тагила постановила выдать разрешение на проведение работ по вырубке 133 тополей и 2 кленов вдоль дорог общего пользования на улице Октябрьской Революции и улице Циолковского (с путепроводом через железнодорожные пути по Циолковского).

Согласно постановлению администрации, заниматься «сносом зеленых насаждений» будет «Служба заказчика городского хозяйства». Также учреждение должно выполнить утилизацию порубочных остатков и произвести работы по восстановлению нарушенного благоустройства в соответствии с проектной документацией.

Кроме того в городской администрации выдали разрешение на проведение работ по сносу аварийных зеленных насаждений на улице Вязовская, 30. Там планируется вырубить 6 старых тополей и 1 рябину.

Напомним, мост на Циолковского в Нижнем Тагиле закроется на ремонт 11 мая. Работы подрядчик планирует начать уже 5 апреля.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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