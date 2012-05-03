10 мая в Нижний Тагил приедет Владимир Путин

Отблагодарить Нижний Тагил и, в частности рабочих Уралвагонзавода за поддержку на выборах он пообещал в ночь после избрания президентом. Источники в администрации Нижнего Тагила и в руководстве Свердловской области отметили, что пока никаких официальных подтверждений визита Владимира Путина в Нижний Тагил нет. Однако на прошлой неделе на одном из рабочих совещаний Валентина Исаева озвучивала дату приезда нового президента 10 мая. Расчеты таковы: 7 мая состоится инаугурация, 8мая президент внесет в Госдуму кандидатуру Дмитрия Медведева на пост председателя правительства, 9 мая примет Парад Победы, а 10 – возможно, приедет в Нижний Тагил. Не смотря на то, что главная цель Владимира Путина – Уралвагонзавод, в администрации города готовятся к встрече с президентом.