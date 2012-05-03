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10 мая в Нижний Тагил приедет Владимир Путин
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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10 мая в Нижний Тагил приедет Владимир Путин

3 мая 2012, 09:36ПолитикаАлександра Логинова
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