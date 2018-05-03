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Новости Нижнего Тагила

Штрафы за завышение цен на жизненно важные лекарства могут ввести в России

3 мая 2018, 20:20Добавить новость
штрафы,жнвлп,лекарства,минздрав,закон,аптеки
Штрафы для аптек и фармпроизводителей за завышения цен на на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) могут ввестись в России. С таким предложением выступило Министерство здравоохранения. Предлагается штрафовать должностных лиц на 50 тысяч рублей, юридических — на сумму полученного излишка выручки в двойном размере. Сейчас государство регулирует цены на ЖНВЛП, но штрафных санкций за некорректное формирование цен до сих пор не было.

Федеральный законопроект уже подготовлен и находится на стадии внутриведомственного согласования. Как рассчитывает Минздрав, закон вступит в силу с 1 декабря 2018 года, сообщают «Известия».
 
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