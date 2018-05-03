Штрафы за завышение цен на жизненно важные лекарства могут ввести в России

С таким предложением выступило Министерство здравоохранения. Предлагается штрафовать должностных лиц на 50 тысяч рублей, юридических — на сумму полученного излишка выручки в двойном размере. Сейчас государство регулирует цены на ЖНВЛП, но штрафных санкций за некорректное формирование цен до сих пор не было.