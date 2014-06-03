В Нижнем Тагиле прошел митинг: «Чем каждый из нас может помочь защитникам Юго-Востока?»

Поскольку в этот день у «Современника» проходила ярмарка выходного дня, пришедшие на митинг активисты (около 60-ти человек), оказались в центре людского потока. Тагильчане с интересом рассматривали агитационные стенды, брали газеты и листовки, останавливались послушать выступления ораторов и исполнителей песен.

По словам активистов НОД, митинги – это одна из возможностей объяснить людям, далеким от политики, политическую кухню «майданов» и «цветных революций», которые не что иное, как современные технологии ведения захватнических войн.

Сквозной нитью митинга, рассказывают организаторы, звучала мысль, что русским не свойственно выражение «своя хата с краю», для нас «чужой беды не бывает». Поэтому в ситуации, когда Россия не может официально помогать Юго-Востоку, это можем делать мы – простые граждане. На митинге неоднократно повторяли адрес сайта НОД, где собрана информация о дружественных НОДу организациях, которые наладили доставку гуманитарной и финансовой помощи населению и ополчению Донбасса.

Мы в тылу, но тыл всегда был опорой фронту, – считают участники митинга. – Сегодня нужна помощь каждого! Произошедшее на Украине стало возможным, в том числе из-за инерции и безразличия основной массы населения, которое пропустило и допустило бесчинства на Майдане. В результате – рушится страна, и гибнут люди. Нам надо учесть печальный опыт народа Украины и перестать быть равнодушными к своей судьбе и судьбе своей Родины.

За два часа митинг посетили около 300 тагильчан, было роздано порядка 1000 газет.