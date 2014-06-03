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В Нижнем Тагиле прошел митинг: «Чем каждый из нас может помочь защитникам Юго-Востока?»
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В Нижнем Тагиле прошел митинг: «Чем каждый из нас может помочь защитникам Юго-Востока?»

3 июня 2014, 11:08Политика
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