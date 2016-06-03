Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов задекларировал доход в 1,46 миллиона рублей за 2015 год
3 июня 2016, 18:20ПолитикаПавел Щербина
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Благосостояние градоначальника увеличилось на 3000 рублей по сравнению с 2014 годом.
Сюжеты: Нижний Тагил
В распоряжении мэра 4 иномарки: Bentley Continental GT, Chevrolet Express G1500, Mercedes-Benz GL 500 и Nissan Patrol, а также квартира в жилом доме и частный дом.
Супруга Сергея Носова указала в декларации доход в 6,5 миллиона рублей за прошлый год. Она является собственницей дачи, квартиры, нежилого помещения и двух земельных участков.
TagilCity.ru напоминает о том, что ранее о доходах отчитались другие сотрудники Администрации Нижнего Тагила, подчинённые Сергея Носова. Самый большой доход из муниципальных служащих задекларировал Александр Соловьев – директор «Тагил-ТВ». В прошлом году он заработал 29 миллионов рублей.
© Эрик Х., TagilCity.ru
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