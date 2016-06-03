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Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов задекларировал доход в 1,46 миллиона рублей за 2015 год
Сюжеты:
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Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов задекларировал доход в 1,46 миллиона рублей за 2015 год

3 июня 2016, 18:20ПолитикаПавел Щербина
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