Праймериз партии «Единая Россия» проходит в Свердловской области 3 июня
3 июня, 15:00Политика
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3 июня в Свердловской области началось предварительное голосование, на котором уральцы могут выбрать — кого они хотят видеть в органах власти из кандидатов от партии «Единая Россия».
Сюжеты: Екатеринбург
Победители в праймериз будут претендовать на участие в выборах в муниципальные думы 9 сентября.
Участки для голосования открыты с 8:00 до 20:00. В Екатеринбурге работают 111 счетных участков. При голосовании избиратель может выбрать нескольких кандидатов, но только один раз и по месту своей регистрации.
Помимо Екатеринбурга голосование проходит и в других муниципалитетах Свердловской области: в Верхней Пышме, Качканаре, в Камышловском районе, в Алапаевске, Волчанске, в Кленовском сельском поселении Нижнесергинского района, в селе Черноусово Белоярского ГО, Пригородном районе Горноуральского ГО, в Ирбите, Кушве и поселке Красногвардейском Артемовского ГО, сообщает URA.RU.
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