Праймериз партии «Единая Россия» проходит в Свердловской области 3 июня

Победители в праймериз будут претендовать на участие в выборах в муниципальные думы 9 сентября.

Участки для голосования открыты с 8:00 до 20:00. В Екатеринбурге работают 111 счетных участков. При голосовании избиратель может выбрать нескольких кандидатов, но только один раз и по месту своей регистрации.

Помимо Екатеринбурга голосование проходит и в других муниципалитетах Свердловской области: в Верхней Пышме, Качканаре, в Камышловском районе, в Алапаевске, Волчанске, в Кленовском сельском поселении Нижнесергинского района, в селе Черноусово Белоярского ГО, Пригородном районе Горноуральского ГО, в Ирбите, Кушве и поселке Красногвардейском Артемовского ГО, сообщает URA.RU.