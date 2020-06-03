Свердловское Заксобрание рассмотрит законопроект о дистанционном голосовании

В законе появятся нормы позволяющие голосовать на местных и областных выборах дистанционно. Кроме того, выборы можно будет откладывать, если в регионе введен режим повышенной готовности при ЧС. Областная избирательная комиссия сможет самостоятельно переносить даты выборов в муниципалитетах. Выборы регионального уровня перенести сможет только Центризбирком.