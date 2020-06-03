Свердловское Заксобрание рассмотрит законопроект о дистанционном голосовании
Сегодня, 16:32ПолитикаФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Заксобрание Свердловской области подготовило законопроект, согласно которому в регионе можно будет корректировать Избирательный кодекс. Документ опубликован на сайте Заксобрания.
В законе появятся нормы позволяющие голосовать на местных и областных выборах дистанционно. Кроме того, выборы можно будет откладывать, если в регионе введен режим повышенной готовности при ЧС. Областная избирательная комиссия сможет самостоятельно переносить даты выборов в муниципалитетах. Выборы регионального уровня перенести сможет только Центризбирком.
Законопроект рассмотрят на заседании Заксобрания 9 июня.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей