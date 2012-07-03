Девять тагильчан претендуют на кресло мэра

По словам руководителя местного исполкома «ЕР» Натальи Бутаковой, процедура праймериз по отбору кандидатов на пост мэра Нижнего Тагила претерпела существенные изменения: ранее планировалось провести праймериз в один день, теперь тагильчане смогут познакомиться с главными участниками мероприятия на трех встречах в разных районах города. Согласно утвержденному плану, праймериз стартуют 19 июля в ДК УВЗ (Дзержинский район). 24 июля с кандидатами на мэрское кресло тагильчане встретятся вДК железнодорожников (Тагилстроевский район), а еще через два дня аналогичное мероприятие пройдет в центре города – в здании общественно-политического центра Нижнего Тагила.

В общем итоговом списке по состоянию на 1 июля кандидатов – 9 человек, сообщилив горисполкоме «ЕР». Это госинспектор Ростехнадзора Владимир Шабалин, главаадминистрации Ленинского района Константин Захаров, гендиректор ООО «Тагилхлеб» Станислав Бойко, экс-депутат гордумы Виктория Гусева, журналист Владимир Инжеватов, депутат гордумы Вячеслав Горячкин, директор ООО «Расчеты и платежи» Дмитрий Солонков, сотрудник фитнес-центра Мария Лисина и временно безработный Владислав Краснов. Все кандидаты, за исключением М. Лисиной, которую местные молодогвардейцы недавно избрали своим лидером, члены партии «Единая Россия».

Стоит отметить, ранее заявку на участие в праймериз подавал и член областного правительства Михаил Ершов, но он снял свою кандидатуру. А за два часа до начала заседания политсовета такое же, но устное заявление сделал полпред губернатора в облдуме Виктор Бабенко. «И Ершов, и Бабенко сняли свои кандидатуры в пользу «главного» кандидата, которого сегодня, увы, нет, так как областное руководство еще не решило, кого будет поддерживать на выборах тагильского мэра», - считает участник праймериз Владимир Инжеватов.

Примет ли участие в праймериз экс-директор НТМК Сергей Носов, по-прежнему неизвестно. Но, уточнил, АлександрМаслов, региональное отделение партии вправе рекомендовать еще одного кандидата несмотря на то, что срок приема заявок на участие в праймериз официально закончился 30 июня.