Девять тагильчан претендуют на кресло мэра
Список участников праймериз по отбору кандидатур на пост главы Нижнего Тагила сформирован. Из перечня претендентов, утвержденном вчера вечером на заседании политсовета местного отделения «Единой России», исчезли фамилии двух известных в области единороссов, среди новых участников – временно безработный гражданин и беспартийная тагильчанка.
По словам руководителя местного исполкома «ЕР» Натальи Бутаковой, процедура праймериз по отбору кандидатов на пост мэра Нижнего Тагила претерпела существенные изменения: ранее планировалось провести праймериз в один день, теперь тагильчане смогут познакомиться с главными участниками мероприятия на трех встречах в разных районах города. Согласно утвержденному плану, праймериз стартуют 19 июля в ДК УВЗ (Дзержинский район). 24 июля с кандидатами на мэрское кресло тагильчане встретятся вДК железнодорожников (Тагилстроевский район), а еще через два дня аналогичное мероприятие пройдет в центре города – в здании общественно-политического центра Нижнего Тагила.
В общем итоговом списке по состоянию на 1 июля кандидатов – 9 человек, сообщилив горисполкоме «ЕР». Это госинспектор Ростехнадзора Владимир Шабалин, главаадминистрации Ленинского района Константин Захаров, гендиректор ООО «Тагилхлеб» Станислав Бойко, экс-депутат гордумы Виктория Гусева, журналист Владимир Инжеватов, депутат гордумы Вячеслав Горячкин, директор ООО «Расчеты и платежи» Дмитрий Солонков, сотрудник фитнес-центра Мария Лисина и временно безработный Владислав Краснов. Все кандидаты, за исключением М. Лисиной, которую местные молодогвардейцы недавно избрали своим лидером, члены партии «Единая Россия».
Стоит отметить, ранее заявку на участие в праймериз подавал и член областного правительства Михаил Ершов, но он снял свою кандидатуру. А за два часа до начала заседания политсовета такое же, но устное заявление сделал полпред губернатора в облдуме Виктор Бабенко. «И Ершов, и Бабенко сняли свои кандидатуры в пользу «главного» кандидата, которого сегодня, увы, нет, так как областное руководство еще не решило, кого будет поддерживать на выборах тагильского мэра», - считает участник праймериз Владимир Инжеватов.
Примет ли участие в праймериз экс-директор НТМК Сергей Носов, по-прежнему неизвестно. Но, уточнил, АлександрМаслов, региональное отделение партии вправе рекомендовать еще одного кандидата несмотря на то, что срок приема заявок на участие в праймериз официально закончился 30 июня.
© Евгений Иванов, Екатеринбург, специально для «Тагилсити»