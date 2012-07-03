У свердловских единороссов начинаются праймериз. Но только не в Нижнем Тагиле: Носов так и не появился

В ходе праймериз должны быть отобраны кандидатуры, которые партия затем выдвинет на выборы мэра города 14 октября этого года. При этом в Нижнем Тагиле сроки проведения предварительного голосования уже переносились. Ранее крайней датой выдвижения кандидатов значилось 31 мая, однако ровно в этот день было решено перенести срок еще на месяц. Этот срок миновал, и в минувшие выходные партия в очередной раз приняла решение о переносе даты праймериз. Их растянут на три дня - 19, 24 и 26 июля - и, соответственно, на три разные площадки: Дзержинский, Тагилстроевский и Ленинский районы Нижнего Тагила.

Именно из-за решения провести «расширенные праймериз» и возникли технические трудности, - заверяет руководитель политсовета нижнетагильского отделения «Единой России» Александр Маслов. - Дело в том, что сейчас сезон отпусков и очень трудно договориться сразу с тремя площадками. В итоге нам даже пришлось отказаться от привычных ДК и мы будем проводить праймериз в других местах.

Вместе с тем, основной причиной переноса сроков является отсутствие активности со стороны основного кандидата - бывшего управляющего директора НТМК Сергея Носова. Он прошел все необходимые согласования в администрации президента России, но постоянно переносит момент своего появления на Урале. Это уже привело к тому, что Носов не получил пост вице-премьера областного правительства по промышленности, с которого должен был начать свой избирательный поход в мэрию Нижнего Тагила.