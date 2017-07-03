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Крупный федеральный чиновник России приедет в Екатеринбург на совещание с надзорными ведомствами Среднего Урала
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Крупный федеральный чиновник России приедет в Екатеринбург на совещание с надзорными ведомствами Среднего Урала

3 июля 2017, 18:15Политика
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