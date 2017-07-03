Крупный федеральный чиновник России приедет в Екатеринбург на совещание с надзорными ведомствами Среднего Урала

7 июля в уральскую столицу с рабочим визитом прибывает Михаил Абызов – министр, являющийся куратором надзорной деятельности и административной реформы в России.

На совещании с Абызовым в Екатеринбурге соберутся все надзорные ведомства Среднего Урала. Состоятся встречи с ведущими предпринимателями Свердловской области. А также Михаил Абызов выступит с докладом о проблемах правоприменительной практики бизнесменов.