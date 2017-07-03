Крупный федеральный чиновник России приедет в Екатеринбург на совещание с надзорными ведомствами Среднего Урала
3 июля 2017, 18:15Политика
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В Екатеринбурге ждут визит Михаила Абызова, второго самого богатого министра РФ: данные в его декларации о доходах говорят о том, что чиновник имеет доход в 520 млн рублей.
Сюжеты: Екатеринбург
7 июля в уральскую столицу с рабочим визитом прибывает Михаил Абызов – министр, являющийся куратором надзорной деятельности и административной реформы в России.
На совещании с Абызовым в Екатеринбурге соберутся все надзорные ведомства Среднего Урала. Состоятся встречи с ведущими предпринимателями Свердловской области. А также Михаил Абызов выступит с докладом о проблемах правоприменительной практики бизнесменов.
Представители Росприроднадзора по УрФО отметили, что они пригласили министра на мероприятие, которое устраивает управление Роспотребнадзора Среднего Урала, сообщает РИА URA.RU.
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