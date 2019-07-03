КПРФ выдвинет в свердловское Заксобрание замдиректора коммерческой фирмы

Пиняжин ранее баллотировался от КПРФ, но пока что его попытки не увенчались успехом. В 2017 году участвовал в выборах депутатов думы Сысертского ГО, в 2018 году — гордумы Екатеринбурга по одномандатному избирательному округу № 14.