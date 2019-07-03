КПРФ выдвинет в свердловское Заксобрание замдиректора коммерческой фирмы
Сегодня, 18:22ПолитикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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Свердловское отделение КПРФ выдвинет на довыборы в Заксобрание по Орджоникидзевскому одномандатному округу Екатеринбурга заместителя директора ООО «Полимерная кровля» Андрея Пиняжина, сообщает интернет-издание Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Пиняжин ранее баллотировался от КПРФ, но пока что его попытки не увенчались успехом. В 2017 году участвовал в выборах депутатов думы Сысертского ГО, в 2018 году — гордумы Екатеринбурга по одномандатному избирательному округу № 14.
Место в Заксобрании освободилось после ухода Игоря Володина в гордуму Екатеринбурга.
Основным кандидатом на место Володина считается депутат гордумы уральской столицы, единоросс Владимир Смирнов. «Яблоко» выдвинет экс-депутата Екатеринбурга Дмитрия Головина. Также на довыборы зарегистрированы еще два кандидата: безработная тагильчанка Ольга Жигун и сторож Вадим Носков.
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