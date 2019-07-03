Прокуратура Нижнего Тагила выявила ошибки в декларациях депутатов гордумы
Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила внесла спикеру гордумы Алексею Пырину представление о недостоверных сведениях в декларациях некоторых депутатов, пишет ИА «Все новости».
Финансовую отчетность за прошлый год народные избранники сдали в апреле, в некоторых декларациях обнаружены ошибки. В частности, один из депутатов не указал дополнительный счет в банке, кто-то не предоставил сведения о банковском счете супруги. Еще один депутат тагильской думы не указал автомобиль, что является серьезным нарушением. На основании вынесенного представления депутатам не следующем заседании необходимо будет решить, стоит ли кого-либо из них лишать мандата.
Фамилии депутатов, предоставивших декларации с ошибками, не разглашаются. По данным ИА «Все новости», одна из них Мария Лисина. Годом ранее она задекларировала нулевой доход, имея при этом несколько бизнесов. За 2018 год в декларации она указала доход в размере 500 тысяч рублей. С прошлого года Лисина работает менеджером отдела сбыта ООО «УБТ-Сервис», директором которого является другой депутат — Гаджи Абдулов. Ошибки в последней декларации депутат объяснила тем, что не указала некоторые карты, в частности, карту «Ашана».
Мы этими карточками несколько лет не пользуемся и благополучно про них забыли. Некоторые карты уже даже нерабочие. Доходов скрытых нет,пояснила Лисина корреспондентам издания.
Супруг Лисиной в прошлом году, согласно декларации, заработал 98 тысяч рублей.
В пресс-службе гордумы обещали решить вопрос с ошибками в декларациях в течение месяца.
Самым состоятельным депутатом по итогам 2018 года оказался гендиректор «Уралкриомаша» Дмитрий Скоропупов, его доход составил 8,2 миллиона рублей. Меньше всех заработал глава совета ТОС «Прудок» Игорь Макаров, который задекларировал пять тысяч рублей.