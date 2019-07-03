Прокуратура Нижнего Тагила выявила ошибки в декларациях депутатов гордумы

Финансовую отчетность за прошлый год народные избранники сдали в апреле, в некоторых декларациях обнаружены ошибки. В частности, один из депутатов не указал дополнительный счет в банке, кто-то не предоставил сведения о банковском счете супруги. Еще один депутат тагильской думы не указал автомобиль, что является серьезным нарушением. На основании вынесенного представления депутатам не следующем заседании необходимо будет решить, стоит ли кого-либо из них лишать мандата.

Фамилии депутатов, предоставивших декларации с ошибками, не разглашаются. По данным ИА «Все новости», одна из них Мария Лисина. Годом ранее она задекларировала нулевой доход, имея при этом несколько бизнесов. За 2018 год в декларации она указала доход в размере 500 тысяч рублей. С прошлого года Лисина работает менеджером отдела сбыта ООО «УБТ-Сервис», директором которого является другой депутат — Гаджи Абдулов. Ошибки в последней декларации депутат объяснила тем, что не указала некоторые карты, в частности, карту «Ашана».

Мы этими карточками несколько лет не пользуемся и благополучно про них забыли. Некоторые карты уже даже нерабочие. Доходов скрытых нет,пояснила Лисина корреспондентам издания.

Супруг Лисиной в прошлом году, согласно декларации, заработал 98 тысяч рублей.

В пресс-службе гордумы обещали решить вопрос с ошибками в декларациях в течение месяца.