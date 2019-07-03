Свердловский депутат предложил изменить схему избрания регионального парламента

Вегнер предложил избирать 75% (37 человек) депутатов по одномандатным округам и 25% (13 человек) — по партийным спискам. В настоящий момент пропорция составляет 50 на 50.

По его мнению, «депутаты региональных и муниципальных дум должны быть одномандатниками, а партийные списки — это Госдума».

Все, что делаем мы, — это сродни хозяйственной деятельности. Одномандатник ответственен за конкретную территорию, он работает на земле. Я понимаю, что решительно поменять 100% сразу нельзя, поэтому предлагаю такую схему, сказал Вегнер.

Депутат не стал готовить нарезку округов, так как, по его мнению, этим должен заниматься избирком, его проект предусматривает, что один «списочный» депутат будет совпадать по территории с двумя-тремя одномандатниками.