Свердловский омбудсмен Мерзлякова предложила ввести в школах уроки Конституции
Сегодня, 22:25ПолитикаФото: страница Татьяны Мерзляковой в instagram
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Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова предложила ввести в школах уроки Конституции, сообщает департамент информполитики.
Сюжеты: Конституция 2020
3 июля Мерзлякова приняла участие в заседании по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. По мнению омбудсмена, необходимо ввести урок, который будет проводиться в определенную дату. Также она предложила дарить томики документа всем, кто получает паспорт впервые.
Президент России Владимир Путин отметил, что решение о внесении поправок в Основной закон было принято все страной. Напомним, что 1 июля завершилось голосование, в котором приняло участие 68% россиян, большинство проголосовало за принятие поправок в Конституцию.
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