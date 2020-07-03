Свердловский омбудсмен Мерзлякова предложила ввести в школах уроки Конституции

3 июля Мерзлякова приняла участие в заседании по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. По мнению омбудсмена, необходимо ввести урок, который будет проводиться в определенную дату. Также она предложила дарить томики документа всем, кто получает паспорт впервые.