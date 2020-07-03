Центральный избирком утвердил итоги голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
Сегодня, 14:54ПолитикаФото: 1Mediainvest.ru
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Сегодня ЦИК утвердил итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ, сообщает «ФедералПресс».
Сюжеты: Конституция 2020
Об этом рассказала в своем выступлении глава ЦИК Элла Памфилова во время проведения мероприятия по подведению итогов.
По ее словам, мероприятие состоялось свободно и максимально демократично. Она отметила, что итоги являются достоверными, а легитимность — бесспорной.
В итоге были утверждены итоги голосования. Согласно документу, поправки в Конституцию поддержали 77,92% россиян. Против изменений высказались 21,27% россиян. Итоговая явка составила 67,97%.
Напомним, голосование по поправкам в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля. Последний и основной день голосования был объявлен выходным.
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