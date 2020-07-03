Центральный избирком утвердил итоги голосования по внесению поправок в Конституцию РФ

Об этом рассказала в своем выступлении глава ЦИК Элла Памфилова во время проведения мероприятия по подведению итогов.

По ее словам, мероприятие состоялось свободно и максимально демократично. Она отметила, что итоги являются достоверными, а легитимность — бесспорной.

В итоге были утверждены итоги голосования. Согласно документу, поправки в Конституцию поддержали 77,92% россиян. Против изменений высказались 21,27% россиян. Итоговая явка составила 67,97%.