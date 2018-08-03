Эксперт назвал причины провала Шевченко на выборах во Владимирской области

Как написало издание «Взгляд», журналист Максим Шевченко хотел выдвинуть себя на пост губернатора Владимирской области от партии КПРФ. Однако в эту пятницу стало известно, что избиркомом Владимирской области ему было отказано в регистрации кандидатом на губернаторских выборах. Как отметила секретарь облизбиркома Нина Ульева, одной из причин отказа стал тот факт, что Шевченко не смог преодолеть муниципальный фильтр. Он собрал 120 подписей из 128 обязательных и в 12 районах вместо требуемых регламентом 16.