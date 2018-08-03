Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Эксперт назвал причины провала Шевченко на выборах во Владимирской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Pic 9893490a

Эксперт назвал причины провала Шевченко на выборах во Владимирской области

Сегодня, 00:09Политика
Читайте
также
Как подготовить ребенка к школе
Детские сады будущего: уникальный опыт Нижнего Тагила
Итоги конкурса «Лучший дом, двор, подъезд» подведены в Нижнем Тагиле