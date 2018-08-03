Эксперт назвал причины провала Шевченко на выборах во Владимирской области

Максим Григорьев, политолог и член Общественной палаты, комментируя «отвод» облизбиркома Владимирской области, данный Максиму Шевченко, сказал, что основной ошибкой кандидата является игнорирование работы с местными депутатами.
Как написало издание «Взгляд», журналист Максим Шевченко хотел выдвинуть себя на пост губернатора Владимирской области от партии КПРФ. Однако в эту пятницу стало известно, что избиркомом Владимирской области ему было отказано в регистрации кандидатом на губернаторских выборах. Как отметила секретарь облизбиркома Нина Ульева, одной из причин отказа стал тот факт, что Шевченко не смог преодолеть муниципальный фильтр. Он собрал 120 подписей из 128 обязательных и в 12 районах вместо требуемых регламентом 16.
Как объяснил Григорьев, помимо нехватки депутатских подписей, среди представленных Шевченко имелись и дублированные. Ряд депутатов оставили подписи за двух и более кандидатов, но их по какой-то причине засчитали Шевченко.
По мнению политолога, для партии, которая хочет видеть своего члена на посту губернатора Владимирской области, нужно вести более активную работу с местными депутатами. Также эксперт подчеркнул, что кандидатуру на пост главы региона следует отбирать тщательно, и лицо должно смотреться естественно, баллотируясь от КПРФ.