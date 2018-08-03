Сенаторы США подготовили законопроект о новых санкциях в отношении России

В документе говорится об ограничениях против нового государственного долга России и соглашений по поводу инвестиций в энергетические проекты, поддерживаемые российскими государственными компаниями.

Также имеются санкции против политиков и бизнесменов – сенаторы хотят выяснить, какими активами владеет Владимир Путин.

Авторы законопроекта вынесли предложение создать национальный центр по борьбе с «российской дезинформацией».

Авторами проекта «Защита американской безопасности от Кремлевской агрессии» стали демократы Роберт Менендес, Бен Кардин, Джин Шахин и республиканцы Кори Гарднер, Линдси Грэм и Джон Маккейн.

Причиной для введения новых санкций против России, по словам авторов проекта, стали «продолжающиеся попытки России вмешаться в выборы в США» в 2018 году, а также действия России в Сирии и Украине.