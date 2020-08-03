В Екатеринбурге более 2,5 тысяч человек поддержали возвращение прямых выборов мэра

В общей сложности планируется собрать около 12 тысяч подписей, чтобы сделать резерв в две тысячи человек, на случай, если во время проверки к некоторым из подписей будут вопросы.

Народная инициатива о прямых выборах глав свердловских городов в Заксобрании продвигается инициативной группой, в которую входит больше 30 человек. Если до 11 сентября под проектом закона будет собрано 10 тысяч подписей, то областные депутаты будут обязаны рассмотреть документ.