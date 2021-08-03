Дело в отношении экс-гендиректора «ВСМПО-Ависма» возвращено в прокуратуру судом

Заседание областного суда состоялось сегодня, 3 августа, сообщает ТАСС.
Экс-гендиректор «ВСМПО-Ависма» Михаил Воеводин не признал вину по уголовному делу по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 201 Уголовного кодекса РФ о злоупотреблении полномочиями.
Областной суд принял решение отклонить апелляцию на возврат обвинителю уголовного дела экс-гендиректора корпорации, тем самым оставив в силе решение Верхнесалдинского городского суда.
Напомним, в сентябре 2020 года корпорация «ВСМПО-Ависма» подала иск в отношении Михаила Воеводина о компенсации ущерба в размере более 4 миллиардов рублей из-за контрактов, заключенных в 2017–2019 годах, касающихся продажи ферротитана и титановой стружки по заниженной стоимости. В отношении экс-гендиректора было возбуждено уголовное дело.