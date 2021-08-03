Исполнительный директор УВЗ Владимир Рощупкин зарегистрирован на выборы в ЗакСО

Кандидатом на выборы в Законодательное Собрание Свердловской области зарегистрирован исполнительный директор УВЗ Владимир Рощупкин. Он стал вторым зарегистрированным кандидатом от Нижнего Тагила после представителя ЕВРАЗ НТМК — Владимира Радаева.

Исполнительный директор градообразующего предприятия Владимир Рощупкин — депутат Законодательного Собрания на непостоянной основе и выдвигается от политической партии «Единая Россия». Представитель клана «Уралвагонзавода» в ЗакСО с 2011 года. За сохранение депутатского кресла от Дзержинского одномандатного избирательного округу № 19 Рощупкину предстоит бороться с еще несколькими кандидатами: уже выдвинулись, но пока не зарегистрированы начальник сектора АО «УКБТМ» Анатолий Марченков от КПРФ, директор благотворительного фонда «Бажов» Сергей Полыганов от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», бизнесмен Павел Хорошилов от партии «Яблоко», а также заведующая женской консультацией горбольницы № 1 Нижнего Тагила Евгения Михайлиди («Справедливая Россия — патриоты — за правду»). Клан «Уралвагонзавода» - Кланы Нижнего Тагила Всего от Нижнего Тагила в Законодательное собрание на 3 августа выдвинулись 15 человек по трем одномандатным округам. Первым зарегистрированным кандидатом от Нижнего Тагила стал зампредседателя комитета ЗакСО по социальной политике и представитель клана ЕВРАЗ НТМК Владимир Радаев. Он также выдвигается от партии «Единая Россия». Напомним, редакция TagilCity.ru рассказывает об актуальных политических высказываниях кандидатов в депутаты накануне выборов в Законодательное собрание Свердловской области в спецпроекте «Тагильский гамбит». Тагильский гамбит. Обзор выборов в Законодательное собрание Свердловской области-2021

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